В России проиндексировали некоторые пособия и маткапитал Кабмин утвердил индексацию некоторых соцвыплат на 11,9% с 1 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России приняло постановление, согласно которому с 1 февраля целый ряд социальных выплат будут проиндексирован на 11,9%. Решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам.

Отмечается, что повышение распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России, Героев Труда). Кроме того, на 11,9% увеличиваются компенсации для граждан, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий, а также пособие на погребение.

Ранее Министерство финансов напомнило, что с 1 февраля в России будет проиндексировано более 40 соцвыплат, в частности будет увеличен размер материнского капитала. В ведомстве подчеркнули, что после индексации за первого ребенка будут выплачиваться почти 587 тысяч рублей, маткапитал за второго ребенка составит примерно 775,6 тысячи рублей. Всего в 2023 году на индексацию выплат будет выделено более 150 млрд рублей.

До этого в Минтруде говорили, что коэффициент индексации рассчитан на основе данных Росстата. Согласно этим сведениям индекс потребительских цен составил 111,94%.