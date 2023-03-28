«Не пить и не есть»: в ЦБ объяснили, как накопить на квартиру за восемь лет ЦБ сообщил о существенном превышении темпов роста цен на жилье над доходами населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2020 года цены на жилье в России выросли намного сильнее доходов населения, несмотря на введение льготной ипотечной программы на новостройки, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. По его словам, объяснить такую динамику строительством более качественного жилья нельзя, передает ТАСС.

Цены не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет, — сказал Данилов.

Он объяснил, что в конце 2019 года «если не пить, не есть» россияне могли накопить на квартиру за шесть лет, а сейчас — за восемь. Эксперт добавил, что потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан и регулятор выступает за более долгосрочное и стабильное решение проблемы.

Ранее агентство РБК узнало что, льготную ипотеку планируют давать госслужащим, чтобы те были мотивированы на «долгосрочный эффективный труд». Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что не слышал о такой инициативе. Он считает, что в первую очередь льготная ипотека должна предоставляться многодетным и молодым семьям, а также родителям детей-инвалидов.