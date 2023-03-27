Минфин предложит чиновникам дополнительные льготы РБК: Минфин предлагает провести эксперимент со льготной ипотекой для чиновникоа

Министерство финансов России в 2023 году предложит предоставлять государственным служащим льготные условия для ипотеки, сообщает РБК со ссылкой на проект итогового доклада «Об основных результатах деятельности Минфина Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2023 год». В документе говорится, что предложенные инициативы направлены на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Как заявил в беседе с агентством один из российских госслужащих, проект подразумевает под собой субсидирование ипотечной ставки. При этом он не смог уточнить, какого размера будет процентная ставка в случае утверждения предложений Минфина.

Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих, — сказал собеседник РБК.

Ранее законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело законопроект губернатора Северной столицы Александра Беглова о повышении расчетных единиц для определения зарплаты госслужащих. Об инициативе депутатам рассказал представитель главы города в городском парламенте Константин Сухенко. По его словам, рост зарплат составит 8% и сейчас бюджет позволяет повысить зарплату госслужащим.