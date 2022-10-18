В Петербурге вырастут зарплаты губернатора и чиновников ЗакС Петербурга повышает зарплату себе, губернатору и чиновникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в первом чтении законопроект губернатора города Александра Беглова о повышении расчетных единиц для определения зарплаты госслужащих, сообщает «Фонтанка». Об инициативе депутатам рассказал представитель главы города в городском парламенте Константин Сухенко. По его словам, рост зарплат составит 8 процентов, и сейчас бюджет позволяет повысить зарплату госслужащим.

Увеличение, исходя из расчетной инфляции, составит 8 %. Пока бюджет позволяет и пока есть воля правительства города улучшать оплату труда госслужащих, я считаю, что мы вправе это решение сегодня рассмотреть и поддержать, а что дальше, будет видно, — сказал Сухенко.

Отмечается, что рост зарплат коснется минимум 10 тысяч человек.