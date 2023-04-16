Брать ипотеку или снимать квартиру: что выгоднее в 2023 году В каких случаях лучше купить жилье в кредит, а в каких — арендовать

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Ставки в банках по ипотеке в 2023 году растут. По мнению экспертов, обычно такая ситуация делает аренду квартир более привлекательной. Но так происходит не всегда. Даже сегодня, когда льготная ипотека стала менее доступной, еще есть шанс выгодно купить жилье. NEWS.ru расскажет, кому выгоднее снимать, а кому — покупать квартиру в 2023 году.

Рассчитываем, что выгоднее — покупать в ипотеку или снимать квартиру в 2023 году

Покупка однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку в районе Царицыно площадью 34,2 квадратных метра сегодня обойдется в 8 млн руб. (вторичка) Средняя рыночная ставка по ипотеке — 11,5%. Если взять квартиру на срок 30 лет, то при минимальном уровне первого взноса в 15% ежемесячный платеж составит 67 340 руб.

Если покупать жилье по программам господдержки (новостройка или вторичное жилье), то расчеты становятся более привлекательными: по семейной ипотеке со ставкой до 6% ежемесячный платеж составит 40 800 руб., по ипотеке с господдержкой со ставкой 8% — 49 900 руб.

Однако и в этом случае аренда в 2023 году будет выгоднее. Такую же квартиру в этом районе можно сегодня снять за 32 тыс. руб., рассказывает ипотечный брокер, основатель первой в России онлайн-школы «Доступная ипотека», руководитель ипотечно-консультационного центра «ФинансКОНСАЛТИНГ» Елена Молокова. То есть кредит обойдется почти вдвое дороже (при рыночной ставке).

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При ставках аренды и ипотеки в 2023 году на вторичное жилье под 10,9% разница в переплате не такая высокая, говорит замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Так, если ставки аренды не вырастут (что, по мнению экспертов, маловероятно), то переплата по ипотеке за квартиру площадью 35 квадратных метров в Санкт-Петербурге за 20 лет составит порядка 8 млн руб. при сумме кредита 5,5 млн рублей и первоначальном взносе 15%. (Переплата в данном случае — это сумма, которую вы платите банку помимо основного долга.)

За этот же период на аренду аналогичной квартиры вы потратите 6,2 млн рублей. В первом случае переплата больше, но за свое жилье, а во втором случае это переплата за чужую недвижимость. Плюс нужно учесть, что большинство заемщиков досрочно гасят оформленные ипотечные кредиты, а значит, и переплата будет ниже, отмечает Решетникова.

Что советуют эксперты

Размер ежемесячного платежа по ипотеке и стоимость аренды сопоставимы лишь в случаях, когда у заемщика есть хороший первоначальный взнос, а сумма кредита относительно небольшая, объясняет ипотечный брокер Елена Молокова.

С другой стороны, программы господдержки в 2023 году позволяют стать обладателем «квартиры мечты» со ставкой до 8%. При покупке новостроек многие банки сегодня дают отсрочку платежей на период строительства, что делает ипотеку в 2023-м доступнее и комфортнее в сравнении с арендой, добавляет Молокова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако бывает и наоборот. Часто платеж по ипотеке за квартиру рядом с МКАД равен платежу по аренде за квартиру в центре, говорит генеральный директор Apple Real Estate Данила Савченко. «Вы сразу можете жить там, где нравится, а не там, на что хватило после первого взноса», — добавляет он.

Брать ипотеку или снимать жилье? Что предпочитают россияне

По данным ИНКОМ-Недвижимости, традиционно большинство арендаторов в столице (74%) планируют снимать жилье от одного года до пяти лет; 19% — несколько месяцев (это и «летние» арендаторы — туристы и абитуриенты, и те, кто приезжает в Москву на целевые временные заработки); 7% планируют аренду и в 10-летней перспективе.

Таким образом, большинство в будущем хотят «осесть» в собственной квартире. О том, чтобы пожизненно снимать жилье, всерьез говорят немногие.

От чего зависит этот выбор

Многие представители поколения Y (30–35 лет) — основные потребители на рынке недвижимости — нацелены именно на аренду жилья, делится замдиректор управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимости Оксана Полякова. Но со временем жизненные приоритеты меняются, и в зрелом, а тем более преклонном возрасте жить в съемных квартирах в России не принято. Кроме того, институт аренды жилья в нашей стране пока недостаточно развит, чтобы наем был психологически комфортным в течение всей жизни, говорит Полякова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Елены Молоковой, клиенты ее компании в 90% выбирают ипотеку, для них важны стабильность и обустройство собственного жилья «на перспективу». А вот студенты и молодые люди чаще выбирают наем, чтобы оставаться мобильными.

Пять причин снимать квартиру

Отсутствие долгосрочных кредитных обязательств перед банком. Не нужно копить на первый взнос, достаточно иметь сбережения только на первый месяц аренды и депозит. Мобильность, возможность смены локации. Вы не привязаны к конкретному району и, например, при смене работы сможете быстро переехать в квартиру поближе к новому офису. При желании можно с легкостью перебраться жить в другой город. Возможно, вам захочется все изменить и переехать в другую страну. В случае аренды жилья не придется тратить время на то, чтобы продать недвижимость. Отсутствие лишних затрат на содержание квартиры. Если вас зальют соседи или в квартире потребуется что-то заменить, это будет сделано за счет собственника. Как и оплата налогов. При изменении материальных или семейных обстоятельств можно оперативно найти другую жилплощадь и переехать.

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Пять причин не снимать квартиру

Непостоянство. Собственник в любой момент может попросить вас съехать, и планировать что-то на долгий срок становится сложнее. Вы не можете ничего менять в квартире без согласия собственника. Плюс нужно бережно относиться к его имуществу, чтоб не потерять страховой депозит. Периодическое повышение арендной платы, тогда как платеж по ипотеке не растет (зафиксирован в договоре). Многие собственники не готовы сдавать квартиру жильцам с животными и детьми. При низких ипотечных ставках стоимость аренды может стать равной ежемесячному платежу по кредиту.

Пять причин взять ипотеку

Понимание, что вы платите за свое, а не чужое жилье. Платежи по ипотеке не меняются и фиксируются на весь срок выплаты кредита. Жилье можно обустроить на свой вкус и цвет и всегда переделать под себя. Инвестиции в будущее. Стоимость недвижимости, как правило, ежегодно растет. Квартира — это актив. Вы всегда можете сдать ее в аренду и получать ежемесячный пассивный доход.

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Пять причин не брать ипотеку

Для первоначального взноса нужны деньги. Потребуется время, чтобы накопить нужную сумму. Обычно это 15–30% от стоимости жилья. Банк может отказать в выдаче ипотеки. Требования к заемщику довольно строгие. Как минимум это хорошая кредитная история и высокий уровень дохода. Возможны сложности с выплатами по кредиту из-за увольнения, смены работы, болезни. Необходимо иметь подушку безопасности на 3–6 месяцев, чтобы не допустить просрочек по кредиту и тем самым не испортить себе кредитную историю. Долгосрочный ипотечный кредит приводит к большой переплате. В отдельных случаях она может составить две, а то и три стоимости самого жилья. Вы не сможете быть полноценным хозяином квартиры и распоряжаться ею по своему усмотрению, пока полностью не погасите кредит.

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