Просроченные кредиты россиян достигли рекордных значений «Скоринг бюро»: просроченные долги россиян по кредитам достигли 631,1 млрд рублей

Общая сумма просроченных долгов россиян увеличилась на 0,3% по сравнению с показателями 2021 года и достигла рекордных 631,1 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Скоринг бюро». Несмотря на это количество самих кредитов упало на 0,1% и составляет 4,032 млн операций. Авторы статистики отмечают, что в последние месяцы в России заметен восходящий тренд уровня риска, который успешно абсорбируется кредитной системой.

В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности, — говорится в сообщении компании.

Специалисты «Скоринг бюро» подчеркивают, что увеличение общей суммы долгов по кредитам произошло на фоне роста кредитных портфелей банков. Так, в октябре количество ссуд увеличилось на 1,4% и составило 34,3 млн единиц. В это же время на 1% возросли и объемы кредитного портфеля, их общая сумма составила 7,4 трлн рублей. Таким образом в октябре снизилась и доля подобных кредитов, по числу операций — с 11,92% до 11,75%, по объему — с 8,55% до 8,49%.