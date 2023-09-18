Аренда в Москве: составлен список самых дорогих районов и квартир в столице Сколько стоит сейчас снять квартиру в Пресненском районе, на Таганке, Арбате и Якиманке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Улица Новый Арбат

Аналитики сервиса «Яндекс.Аренда» подсчитали, какую цену владельцам квартир нужно объявлять арендаторам, чтобы сдать жилье по максимально высокой ставке. Для этого в сервисе изучили средние сроки сдачи квартир разной площади в разных районах Москвы с начала года и максимальные арендные ставки, на которые соглашаются арендаторы. Подробности — в эксклюзивном материале NEWS.ru.

Сколько стоит снять квартиру в ЦАО

Владельцы студий в центральных районах с максимальной выгодой для себя сдают их в Пресненском районе. Студии с ежемесячной ставкой от 80 тыс. руб. арендуются в среднем за 15 дней. Быстрее «разбирают» студии в Таганском районе — за 11 дней, но средняя цена востребованных предложений тут ниже, 51–60 тыс. руб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однокомнатные квартиры быстрее и дороже всего сдаются в Замоскворечье. Здесь жилье с ежемесячным платежом от 80 тыс. руб. находит жильцов за 14–15 дней. Почти столько же нужно для поиска арендаторов в «однушки» Пресненского района.

Двухкомнатные квартиры с платежом от 80 тыс. руб. наиболее быстро сдаются в Красносельском районе, всего за 12 дней, а трехкомнатные — на Арбате, в среднем за восемь дней. Редкие экземпляры — многокомнатные квартиры от 80 тыс. руб. в центре Москвы — быстрее всего находят жильцов на Якиманке, всего за три дня.

Ранее NEWS.ru также писал о ставках краткосрочной аренды в Москве.

Какие сейчас арендные ставки в САО

Одни из самых дорогих районов севера Москвы — Хорошевский и Головинский. Здесь студии стоимостью 51–60 тыс. руб. сдаются всего за шесть-семь дней.

Однокомнатные квартиры дороже всего в Беговом районе — их могут сдавать за сумму от 80 тыс. руб. и находить жильцов всего за восемь дней. За 61–70 тыс. руб. «однушки» сдают в Войковском и Хорошевском районах, а поиск жильцов под такую ставку займет всего 9–10 дней. В Головинском на сдачу однокомнатной квартиры в таком бюджете уйдёт 12 дней.

Двухкомнатные квартиры с ежемесячным платежом от 80 тыс. руб. легче всего «уходят» в Тимирязевском районе, всего за девять дней. За 10 дней смогут найти арендаторов собственники жилья в Головинском районе.

Сколько стоит снять квартиру в СВАО

Студии в Северо-Восточном округе дороже всего обойдутся в Останкинском районе и Марфино. Для квартиры с платежом в 41–50 тыс. руб. владельцы спокойно найдут съемщиков за шесть дней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Однушки» по ставкам 61–70 тыс. руб. сдаются в среднем за 17 дней в Алексеевском районе. А вот квартиры с более низкой арендной платой — в 51–60 тыс. руб. — быстрее снимут в Свиблово и Бутырском районах, всего за 6–8 дней. Трехкомнатные квартиры со ставкой от 80 тыс. руб. сдают в Марьиной Роще — под такие условия собственники находят жильцов буквально за неделю.

Что можно снять в СЗАО

В Северо-Западном административном округе Москвы студии дороже всего сдаются в Хорошево-Мневниках — за 61–70 тыс. руб. Под эту ставку арендаторов находят в среднем за 18 дней. А по ставке в 31–40 тыс. руб. собственники в Покровском-Стрешнево ищут жильцов всего три дня.

Самые дорогие «однушки» в СЗАО — опять же в Хорошево-Мневниках. Их сдают по ставкам от 80 тыс. руб. в среднем за 13 дней. Съем «двушек» дороже всего обойдется в Покровском-Стрешнево — там по ставке от 80 тыс. руб. владельцы недвижимости находят арендаторов всего за девять дней. «Трешки», также от 80 тыс. руб., быстрее всего разбирают в Строгино — за восемь дней.

Почем арендное жилье в ЗАО

Больше и быстрее всего собственники студий в Западном округе заработают на сдаче жилья в районе Филевский Парк. Здесь квартира в ценовом диапазоне 51–60 тыс. руб. сдается за четыре дня. Цену за однокомнатную квартиру свыше 80 тыс. руб. могут позволить себе поставить собственники жилья в Раменках. Такие предложения находят жильцов за 18 дней.

Двухкомнатные в таком же бюджете в Очаково-Матвеевском находят квартирантов всего за восемь дней. «Трешки» в Кунцево и Очаково-Матвеевском ждут жильцов чуть дольше — 12–13 дней.

Где дороже всего аренда в ЮЗАО

Среди всех районов юго-запада одни из самых дорогих «однушек» предлагаются в Черемушках — хозяева со ставками в 51–60 тыс. руб. ищут клиентов всего неделю. Дорогое двухкомнатное жилье — в Академическом районе. Здесь по ставке от 80 тыс. руб. оно уходит всего за восемь дней. В Обручевском районе «трешки» по такой же ставки сдаются всего за четыре дня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где дороже всего сдают в ЮАО

Самые дорогие студии на юге Москвы предлагают снять в Даниловском районе. Жилье по ставкам от 61 до 70 тыс. руб. сдается всего за 16 дней. Здесь же легко разбирают и «однушки» — даже со ставками от 80 тыс. руб. в месяц такое жилье находит съемщиков за 10–11 дней. «Трешки» с платой от 80 тыс. руб. в месяц активно снимают в Донском районе, хозяева находят клиентов всего за 13 дней.

Самая дорогая аренда в ЮВАО

Студию в Лефортово можно сдать в среднем за 61–70 тыс. руб., на поиск квартиросъемщиков уходит 20 дней. В этом же районе студии сдают за 51–60 тыс. руб. за 13 дней. «Однушки», рассчитанные на ежемесячный бюджет в 61–70 тыс. руб., уходят с рук за 10 дней. А двухкомнатную квартиру со ставкой от 80 тыс. руб. в Южнопортовом районе сдают всего за 11 дней. По этой же ставке «трешки» быстрее всего сдаются опять же в Лефортово — за полторы недели.

Где дороже всего аренда в ВАО

На востоке Москвы студии быстрее и дороже всего сдают в Вешняках и Гольяново — квартиры по ставкам от 31 до 40 тыс. руб. расходятся за 5–6 дней. «Однушки» легче всего сдают в Богородском районе — даже на ставки в 51–60 тыс. руб. претенденты находятся за восемь дней. «Двушки» с платежом от 80 тыс. руб. в Сокольниках, а «трешки» от 80 тыс. руб. в Богородском снимают всего за 8–9 дней.

Сколько стоит снять квартиру в ТиНАО

В Новой Москве студии за 41–50 тысяч рублей быстрее всего сдаются в поселении Сосенском. Здесь же быстрее и выгоднее для владельцев можно сдать «однушку» — даже по ставке 51–60 тыс. руб. ее, скорее всего, снимут за пять дней. «Двушки» за 61–70 тыс. руб. найдут квартиросъемщиков всего за шесть дней. А вот «трешки» активнее всего разбирают в поселении Московский. Здесь владельцы такого жилья со ставкой в 61–70 тыс. руб. находят клиентов всего за неделю.

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