Эксперты рассказали, где выгоднее посуточно снимать квартиру в Москве «Авито»: самая дешевая посуточная аренда квартир в Москве — в Ярославском районе

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В августе средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры в Москве составила 3,1 тысячи рублей, об этом говорят данные сервиса «Авито Недвижимость», предоставленные NEWS.ru. За год посуточный съем московских квартир подорожал в среднем на 21%, но больше всего выросли в цене именно «однушки» — на 30%. Самые дешевые квартиры в целом (от студий до «трешек») для посуточной аренды в столице расположены в Ярославском районе (СЗАО), где рынок в основном представлен студиями. В августе здесь снять жилье можно в среднем за две тысячи рублей в сутки. В районах Некрасовка (ЮВАО), Ховрино (САО), Внуковское (НАО) и Дмитровский (САО) квартира обойдется в 2,5 тысячи.

За год посуточная аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала на 30% — это больше, чем у любого другого формата жилья. Например, студии по сравнению с августом 2022 года подорожали на 14%, «двушки» — на 19%, «трешки» — на 9%. И если год назад «однушки» в Москве были не только самым популярным, но и наиболее дешевым форматом жилья, то теперь в среднем по городу они стоят чуть дороже студий — три тысячи против 2850 рублей, — сказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Среди центральных районов столицы самые доступные — Красносельский и Таганский, где стоимость аренды составляет 3,4 тысячи и 3,5 тысячи рублей соответственно. Самая дорогая аренда предлагается в районах Тверской и Арбат — пять тысяч в сутки.

Отдельно аналитики проанализировали стоимость аренды однокомнатных квартир, которые составляют около 40% от всех предложений для посуточной аренды в Москве. «Однушки» выгоднее всего снимать в Измайлове — 2,1 тысячи рублей в сутки. Также в топ-5 вошли районы Лосиноостровский (2,4 тысячи рублей), Проспект Вернадского (ЗАО), Некрасовка (ЮВАО) и Ховрино (САО), где можно снять однокомнатную квартиру за 2,5 тысячи рублей.

Цены в центре Москвы начинаются от 2,8 тысячи рублей (средняя цена за ночь в Красносельском районе). Дороже всего посуточная аренда «однушек» в Бутырском районе (СВАО, 4,4 тысячи), Ростокино (СВАО, 4 тысячи), Замоскворечье и Арбате (оба — ЦАО, 3,6 тысячи).

За год (август 2023 года к августу 2022 года) посуточная аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала на 30% — это больше, чем у любого другого формата жилья. Для сравнения: студии за год подорожали на 14%, «двушки» — на 19%, «трешки» — на 9%.

Как ранее писал NEWS.ru, за год (июль 2023 года к июлю 2022 года) средняя ставка долгосрочной аренды в России увеличилась на 13,6% и составила 25 тыс. руб. Среди 33 крупных городов России сильнее всего этот показатель вырос в Томске (+33,3%), Омске (+30%), Ставрополе (+28,6%) и Волгограде (+28,6%). Наибольший рост цен за год наблюдается в городах с относительно низкими ставками и может объясняться не очень большим предложением, говорили эксперты. В то же время в «ЦИАН.Аналитике» отметили снижение ставок в Севастополе (-14%) и Москве (-1%). При этом эксперты рынка ожидают, что осенью цены еще вырастут.