Стало известно, где в Москве максимально быстро сдают квартиры в аренду «Яндекс Аренда»: в ЦАО Москвы выгоднее и быстрее всего сдается жилье на Пресне

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В ЦАО Москвы арендодатели выгоднее и быстрее всего сдают студии в Пресненском районе, сообщили NEWS.ru в сервисе «Яндекс Аренда». Такие квартиры здесь арендуются за 80 тыс. руб. в месяц, а квартиросъемщики находятся в среднем за 15 дней. Еще быстрее, за 11 дней после публикации объявления, находятся желающие снять студию в Таганском районе, но средняя цена востребованного жилья тут ниже.

В ЦАО выгоднее и быстрее всего сдать студию можно в Пресненском районе столицы. Здесь квартиры с платой свыше 80 тыс. руб. в месяц арендуются в среднем за 15 дней. Быстрее разбирают студии в Таганском районе — за 11 дней, но средняя цена востребованных предложений тут ниже — 51–60 тыс. руб., — сообщили в пресс-службе сервиса.

В САО одни из самых привлекательных для сдачи жилья районов севера Москвы — Хорошевский и Головинский. Здесь студии стоимостью 51–60 тыс. в месяц сдаются за шесть и семь дней в среднем соответственно. В ЗАО больше и быстрее всего собственники студий заработают на сдаче жилья в районе Филевского парка. Здесь квартира в ценовом диапазоне 51–60 тыс. руб. сдается за четыре дня. В ЮАО самые выгодные студии — в Даниловском районе. Квартиры в сегменте 61–70 тыс. руб. сдаются за 16 дней. В ВАО студии можно сдать в Вешняках и Гольяново всего за 5–6 дней и получать от 31 до 40 тыс. руб. в месяц.

Ранее в сервисе «Авито Недвижимость» NEWS.ru предоставили данные о том, где выгоднее всего посуточно снимать квартиры в Москве. В августе средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры в Москве составила 3,1 тыс. руб. За год посуточный съем московских квартир подорожал в среднем на 21%, но больше всего выросли в цене именно «однушки» — на 30%. Самые дешевые квартиры в целом (от студий до «трешек») для посуточной аренды в столице расположены в Ярославском районе (СЗАО), где рынок в основном представлен студиями. В августе здесь снять жилье можно было в среднем за 2 тыс. руб. в сутки. В районах Некрасовка (ЮВАО), Ховрино (САО), Внуковское (НАО) и Дмитровский (САО) квартира обходилась в 2,5 тыс. руб.