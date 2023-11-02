Стало известно число погибших при ударах ЦАХАЛ по лагерю Джебалия Reuters: ХАМАС сообщило о более чем 195 погибших в лагере беженцев Джебалия

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 195 палестинцев погибло при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду, передает агентство Reuters заявление представителей движения ХАМАС. Там добавили, что еще 777 человек пострадали.

Кроме того, около 120 человек числятся пропавшими без вести после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила более десяти боеприпасов по жилому объекту на территории лагеря. Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт признал, что военные нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия, и объяснил, что целью атаки был командир палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей». На вопрос о многочисленных жертвах среди мирного населения, которые насчитывают тысячи детей и женщин, израильтянин ответил, что это «трагедия войны».

Ранее сообщалось, что в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб. Жилой квартал беженцев был разрушен до основания. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев являются зверством. По его словам, боевые действия в палестинском анклаве вступили в более сложную фазу со всеми катастрофичными гуманитарными последствиями.