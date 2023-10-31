В Газе сообщили о 400 погибших и раненных при ударе по лагерю беженцев МВД Газы: при ударе по лагерю беженцев Джебалия погибли и ранены 400 человек

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа 400 человек погибли и ранены, передает Al Jazeera заявление МВД территории. Там отметили, в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб весом тонна каждая. Был полностью разрушен жилой квартал беженцев. По данным МВД, среди жертв большое число женщин и детей.

По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых, — говорится в заявлении МВД.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер 31 октября заявил, что Сектор Газа превратился в кладбище для детей, в анклаве погибли более 3,4 тысяч несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от обезвоживания.

Ранее депутаты Госдумы согласовали обращение к ООН, связанное с массовой гибелью детей в секторе Газа. Они призывают организацию поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта о прекращении неизбирательного применения смертоносного оружия. По словам парламентариев, именно такая тактика привела к большим жертвам среди мирного населения.