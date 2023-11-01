В секторе Газа сообщили о новом ударе ЦАХАЛ по лагерю Аль-Джабалия WAFA: десятки человек погибли при новой атаке ЦАХАЛ на лагерь Аль-Джабалия

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова нанесла удар по лагерю беженцев Аль-Джабалия, сообщает агентство WAFA. По информации журналистов, в результате атаки погибли десятки палестинцев. Отмечается, что по жилому объекту на территории лагеря выпустили более 10 боеприпасов.

Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Аль-Джабалия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что порядка 53 человек погибли в результате израильских авиаударов по городам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. Удары пришлись на жилые дома. Среди жертв были маленькие дети. До этого Минздрав палестинского анклава также озвучил количество погибших палестинцев в Газе — их число превысило пять тысяч, среди которых более двух тысяч детей и приблизительно тысяча женщин.

Кроме того, число убитых в результате ракетного удара израильской армии по лагерю беженцев на севере сектора Газа достигло 30 человек. В Сети опубликовали кадры бомбардировки, которая продолжалась по меньшей мере два часа, в результате чего стала самой мощной и долгой атакой с начала вооруженного противостояния.