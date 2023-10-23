ВВС Израиля ударили по жилым домам и мечети в Газе WAFA: 13 человек погибли из-за атаки Израиля на мечеть и жилые дома в Газе

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

В результате израильской бомбардировки на севере сектора Газа погибли 13 человек, сообщило палестинское информагентство WAFA. Удары разрушили два жилых дома и мечеть, уточнили в агентстве.

Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек, — отметил источник.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал кадры бомбардировки, которая продолжается на протяжении двух часов. По информации источника, это самая мощная и долгая атака с начала войны.

Ранее армия обороны Израиля начала применять минометные снаряды Steel Sting («Стальное жало») с двойным действием в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ уточнили, что наносят удары по военным целям в регионе, также была атакована стартовая позиция движения ХАМАС. Представители ВС добавили, что спецотряд, обученный работе со «Стальным жалом», выпустил десять первых бомб в районе, прилегающем к Газе, а также северном секторе. В итоге атаки были уничтожены объекты противника и нейтрализованы контрольно-пропускные пункты на северной границе.

Ранее истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Эти действия последовали в ответ на обстрелы израильской территории, произошедшие 21 октября.