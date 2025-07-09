Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста

Власти Таджикистана дали беженцам из Афганистана 15 суток для того, чтобы те покинули государство. Иначе им грозит арест или депортация, передает Readovka.news.

Арестом угрожают даже официально оформленным беженцам с видом на жительство. Мигрантов уже задерживают, мужчин забирают с работы, не предупреждая об этом их семьи, сказано в материале. На данный момент в Таджикистане проживают порядка 13 тысяч выходцев из Афганистана. Отмечается, что среди них много бывших чиновников, военных и связанных со старым правительством лиц.

Таджикистан — не первая страна, где ужесточили меры против беженцев из Афганистана. Похожая ситуация наблюдается в Иране и Пакистане. Душанбе не торопится налаживать контакты с новым правительством Кабула, опасаясь исламизации своего государства.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев призвал с осторожностью относиться к завозу в Россию мигрантов из Афганистана. Свою позицию он объяснил тем, что в этой стране много представителей радикального ислама и членов различных террористических организаций.