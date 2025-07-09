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09 июля 2025 в 11:37

Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста

Таджикистан дал афганским беженцам 15 суток для выезда из страны

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Власти Таджикистана дали беженцам из Афганистана 15 суток для того, чтобы те покинули государство. Иначе им грозит арест или депортация, передает Readovka.news.

Арестом угрожают даже официально оформленным беженцам с видом на жительство. Мигрантов уже задерживают, мужчин забирают с работы, не предупреждая об этом их семьи, сказано в материале. На данный момент в Таджикистане проживают порядка 13 тысяч выходцев из Афганистана. Отмечается, что среди них много бывших чиновников, военных и связанных со старым правительством лиц.

Таджикистан — не первая страна, где ужесточили меры против беженцев из Афганистана. Похожая ситуация наблюдается в Иране и Пакистане. Душанбе не торопится налаживать контакты с новым правительством Кабула, опасаясь исламизации своего государства.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев призвал с осторожностью относиться к завозу в Россию мигрантов из Афганистана. Свою позицию он объяснил тем, что в этой стране много представителей радикального ислама и членов различных террористических организаций.

Афганистан
Таджикистан
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