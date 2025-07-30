Мужчина бросил четверых детей в раскаленном авто ради похода в секс-шоп В Аризоне арестовали мужчину, который запер четверых детей в машине на жаре

В американском городе Финикс, штат Аризона, полиция арестовала местного жителя Асенсио Ларго, который оставил четверых малолетних детей в раскаленном автомобиле, пишет New York Post. Сам он проводил время в специализированном магазине для взрослых. Температура в салоне машины достигала критических значений.

Инцидент произошел в четверг, 24 июля. О брошенных детях в полицию сообщили обеспокоенные прохожие. В этот день температура воздуха в Финиксе превышала 40 градусов по Цельсию. Двигатель автомобиля был заглушен, кондиционер не работал, создавая опасную среду для находящихся внутри.

Прибывшие по вызову правоохранители оперативно вскрыли машину и спасли детей в возрасте двух, трех, четырех и семи лет. Температура в салоне достигла 51 градуса по Цельсию. Полицейские немедленно напоили детей водой и пересадили в патрульный автомобиль с работающим кондиционером.

Отец, как оказалось, запер их ради часового визита в магазин для взрослых The Adult Shoppe. Это заведение, по описанию издания, является «игровым залом для взрослых с кинотеатром и отдельными комнатами, создающими уникальную атмосферу для экспериментов». Сотрудникам полиции пришлось отправиться в секс-шоп, где они обнаружили Ларго в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинские специалисты установили, что у пострадавших детей наблюдались признаки теплового удара, изменение цвета кожных покровов и обильное потоотделение. Температура их тел достигала 38 градусов Цельсия. Врачи доставили детей в ближайшую больницу для дальнейшего обследования. Правоохранители арестовали Ларго, предъявив ему обвинения в жестоком обращении с детьми и создании угрозы для их жизни.

Ранее 56-летний пациент умер во время операции в штате Колорадо, пока врачи играли в музыкальное бинго. Трагедия произошла в хирургическом центре города Лоун-Три.