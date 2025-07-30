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30 июля 2025 в 13:06

Королеву красоты расстреляли мотоциклисты

В Эквадоре убили 25-летнюю королеву красоты Эстер Крус

Эстер Крус Эстер Крус Фото: Социальные сети

Бывшую королеву красоты провинции Манаби Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили в Эквадоре во время вооруженного нападения, сообщает издание The Sun. Инцидент произошел 26 июля в городе Манта.

По данным источника, 25-летняя модель ехала в машине со своим возлюбленным и годовалым ребенком, когда к ним подъехали двое на мотоцикле и открыли огонь. В результате нападения Крус получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Ее спутник и дочка также пострадали и находятся под наблюдением врачей. Состояние раненых пока неизвестно.

Полиция приступила к расследованию. По данным следствия, нападавшие исчезли сразу после стрельбы. Мотив преступления пока не установлен. Власти предполагают, что нападение могло быть связано с усилением насилия между наркокартелями в регионе. Манта, где произошло убийство, известна как один из самых криминогенных городов страны.

Ранее на Украине в Винницкой области женщина заколола мужа ножом у бассейна на глазах у их маленькой дочери. Уточняется, что супруга хладнокровно расправилась с мужчиной после того, как узнала о его измене. Ребенок в ужасе кричал, пока окружающие пытались спасти пострадавшего, однако он скончался от потери крови еще до приезда медиков.

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