Королеву красоты расстреляли мотоциклисты

Бывшую королеву красоты провинции Манаби Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили в Эквадоре во время вооруженного нападения, сообщает издание The Sun. Инцидент произошел 26 июля в городе Манта.

По данным источника, 25-летняя модель ехала в машине со своим возлюбленным и годовалым ребенком, когда к ним подъехали двое на мотоцикле и открыли огонь. В результате нападения Крус получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Ее спутник и дочка также пострадали и находятся под наблюдением врачей. Состояние раненых пока неизвестно.

Полиция приступила к расследованию. По данным следствия, нападавшие исчезли сразу после стрельбы. Мотив преступления пока не установлен. Власти предполагают, что нападение могло быть связано с усилением насилия между наркокартелями в регионе. Манта, где произошло убийство, известна как один из самых криминогенных городов страны.

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