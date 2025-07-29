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29 июля 2025 в 11:10

Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну

На Украине женщина убила мужа на глазах ребенка из-за измены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Украины хладнокровно расправилась со своим супругом после того, как узнала о его измене, сообщает Telegram-канал «Блокнот Одесса». Инцидент произошел в поселке Вапнярка, расположенном в Винницкой области, на глазах у маленького ребенка.

Убийство произошло у бассейна, где отдыхала супружеская пара со своим ребенком. В какой-то момент женщина вышла из воды, спокойно взяла нож и подошла к мужу, ударив его в грудь. Затем она наблюдала со стороны, как он умирает, пока окружающие пытались ему помочь. За расправой наблюдала малолетняя дочь, которая истошно звала папу. Мужчина умер от кровопотери до приезда скорой.

Ранее журналисты сообщили об убийстве двух волонтеров украинскими солдатами в подконтрольном ВСУ селе Гришино под Покровском. По имеющимся данным, люди в военной форме застрелили местную жительницу, а затем нашли ее сына и также убили после того, как выведали информацию о хранящихся в доме деньгах. После они угнали автомобиль марки Toyota и скрылись на нем. Позже эта машина была замечена в Днепропетровской области.

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