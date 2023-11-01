«Зверство»: в ООН охарактеризовали атаку Израиля по лагерю Аль-Джебалия Замгенсека ООН Гриффитс осудил удар Израиля по лагерю беженцев Аль-Джебалия

Фото: Fadi Wael Alwhidi/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Удар Израиля по лагерю беженцев Аль-Джебалия в секторе Газа является зверством, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, боевые действия в палестинском анклаве вступили в более сложную фазу со всеми катастрофичными гуманитарными последствиями.

Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Аль-Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями, — сказал Гриффитс.

Ранее представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Ричард Хехт заявил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Аль-Джебалия в секторе Газа. Он отметил, что целью был командир палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».

До этого в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Аль-Джебалия в секторе Газа 400 человек получили ранения или погибли. В ведомстве отметили, в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб, был полностью разрушен жилой квартал беженцев. По данным МВД, среди жертв большое число женщин и детей.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер 31 октября заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей, в анклаве погибли более 3,4 тысяч несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от нехватки воды.