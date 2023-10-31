«Кладбище для детей»: ЮНИСЕФ о ситуации с погибшими в Газе ЮНИСЕФ: в секторе Газа погибли более 3450 детей

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа превратился в кладбище для детей, на сегодняшний день в анклаве погибли более 3,4 тысячи несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести, заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, жизни детей угрожают не только «бомбы и минометы», они также погибают от обезвоживания.

По имеющимся данным, сейчас убиты более 3450 детей. Поразительно, но это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Для всех это настоящий ад, — подчеркнул Элдер.

В ЮНИСЕФ отметили, что более миллиона детей в секторе Газа испытывают острый водный кризис. Производство воды в анклаве составляет только 5% ее ежедневной добычи. Элдер считает, что все контрольно-пропускные пункты в Газу должны быть открыты для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Он уверен, что временное прекращение огня в регионе позволило бы доставить в Газу необходимые населению воду, еду и медикаменты.

Ранее депутаты Госдумы согласовали обращение к ООН, связанное с массовой гибелью детей в секторе Газа. Они призывают организацию поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта о прекращении неизбирательного применения смертоносного оружия. По словам парламентариев, именно такая тактика привела к большим жертвам среди мирного населения.

Авторы обращения ссылаются на статистику Детского фонда ООН и не связанных со сторонами конфликта правозащитных организаций. По их данным, ежедневно в зоне конфликта получают ранения и погибают более 400 детей. Представители Минздрава Палестины отмечают, что несовершеннолетние составляют около 40% общего числа погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем.