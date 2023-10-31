В ЦАХАЛ подтвердили обстрел лагеря беженцев в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, подтвердил представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Ричард Хехт в интервью с CNN. По словам военнослужащего, целью был командир палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».

Трагедия войны, — заявил представитель армии на вопрос о многочисленных жертвах обстрела, среди которых много женщин и детей.

Ранее в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа 400 человек получили ранения или погибли. В ведомстве отметили, в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб, был полностью разрушен жилой квартал беженцев. По данным МВД, среди жертв большое число женщин и детей.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер 31 октября заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей, в анклаве погибли более 3,4 тысяч несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от нехватки воды.

Депутаты Госдумы согласовали обращение к ООН, связанное с массовой гибелью детей в секторе Газа. Они призывают организацию поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта о прекращении неизбирательного применения смертоносного оружия. По словам парламентариев, именно такая тактика привела к большим жертвам среди мирного населения.