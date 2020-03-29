https://static.news.ru/photo/c2d826a2-71ca-11ea-80d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monirul Alam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

К настоящему моменту освобождено около 100 тысяч заключённых, — цитирует РИА Новости чиновника.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале марта Иран выпустил из-за коронавируса около 70 тысяч заключённых. Это меру власти также назвали временной, но не уточнили сроки возвращения осуждённых в исправительные учреждения.

В данное время число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране достигло 38 309, скончались 2640 человек, 12 391 — выздоровел.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.