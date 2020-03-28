https://static.news.ru/photo/bf002ab8-7191-11ea-863b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 1000 случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин 29 марта 2020 года.

Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве, — говорится на официальном сайте мэра мегаполиса.

Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

Он отметил, что если гражданин не дорожит своим здоровьем, то он обязан подумать о других. Мэр добавил, что при необходимости власти столицы готовы увеличить в полтора-два раза количество волонтёров, которые оказывают помощь горожанам старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции

В мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, более 30 тысяч скончались, около 145 тысяч выздоровели. В России 1271 случай инфекции, 65 человек выписаны из больницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские детские сады и школы в период с 30 марта по 3 апреля организуют дежурные группы для детей, чьи родители должны выходить на работу во время карантина.