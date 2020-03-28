https://static.news.ru/photo/00e17150-7190-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские детские сады и школы в период с 30 марта по 3 апреля организуют дежурные группы для детей, чьи родители должны выходить на работу во время карантина.

Численность групп составит до 12 человек. В них будут принимать дошкольников и учащихся с первого по четвёртый класс.

В образовательных учреждениях, на базе которых заработают дежурные группы, будут регулярно проводить уборку и проветривание, а также использовать безопасные для людей бактерицидные лампы. Детям будут ежедневно измерять температуру и следить за их самочувствием, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье школьники могут получить в аренду компьютеры из своих учебных заведений на время удалённой учёбы из-за коронавируса. Глава региона также допустил, что в связи с пандемией учебный год может продлиться на лето.

Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.