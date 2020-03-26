https://static.news.ru/photo/cf9630fc-6f84-11ea-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

В Московской области школьники могут получить в аренду компьютеры из своих учебных заведений на время удалённой учебы из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Нужно, чтобы директора школ давали детям компьютеры на время удалённой учёбы. Пока школы простаивают, никаких проблем не должно быть, — сказал чиновник в эфире телеканала «360».

Ранее Воробьёв не исключил того, что школьники в Подмосковье продолжат учиться летом. По его словам, к утру 26 марта в Московской области диагностирован 41 случай инфицирования коронавирусом, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.