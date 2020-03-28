Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.
По его словам, для этого будут подключены все технические и организационные средства, которыми располагает город. Он рассказал, как один из лечащихся на дому москвичей решил прогуляться, однако спустя два часа уже находился в инфекционной больнице № 2.
Никто и не планировал его туда поселять, он же сидел дома в хороших условиях. Надо было и сидеть дома, — подчеркнул Собянин.
Он отметил, что если гражданин не дорожит своим здоровьем, то он обязан подумать о других. Мэр добавил, что при необходимости власти столицы готовы увеличить в полтора-два раза количество волонтёров, которые оказывают помощь горожанам старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции,
Как писал NEWS.ru, ранее Собянин сообщил, что в Москве зафиксировано более тысячи случаев заражений коронавирусом.
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