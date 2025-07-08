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08 июля 2025 в 03:43

Уиткофф назвал возможную дату переговоров США и Ирана

Уиткофф: переговоры между США и Ираном могут состояться на следующей неделе

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры между США и Ираном, скорее всего, пройдут на следующей неделе, сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что именно Иран инициировал запрос на эту встречу.

Эта встреча состоится очень скоро. Возможно, на следующей неделе, — сказал он.

Ранее высокопоставленные иранские чиновники в перехваченных переговорах выражали удивление относительно ограниченного масштаба американских ударов по ядерным объектам Ирана. По их словам, операция оказалась менее разрушительной, чем ожидалось, при этом конкретные детали не уточнялись.

До этого в американской столице вокруг правительственных зданий, включая Белый дом и Казначейство, начали монтировать защитные ограждения. Эти меры связаны с запланированными акциями протеста против возможного военного конфликта с Ираном: баррикады были превентивной мерой на случай возможного скопления протестующих.

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Стив Уиткофф
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