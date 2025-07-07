Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 11:42

«Эмоциональная подпитка»: Бут рассказал, как выстоял в американской тюрьме

Виктор Бут заявил, что живопись спасала его в американской тюрьме

Виктор Бут Виктор Бут Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бизнесмен Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, рассказал ТАСС, что именно живопись помогла ему сохранить душевные силы в заключении. Выставка его работ «Берег мой тонкой линией» открылась в пекинском Государственном международном выставочном центре «Миллениум».

В замкнутом пространстве, где небо видишь через колючую проволоку, вдалеке от родины, где никто не говорит по-русски, где возможность поговорить с близкими по телефону бывала раз в две недели — минут пятнадцать, — необходима эмоциональная подпитка, нужно было найти для себя иной мир, другую реальность, — поделился Бут.

В тюрьме существовала программа, позволявшая заключенным приобретать художественные принадлежности — карандаши, краски и бумагу. За годы заключения Бут создал около 300 работ в разных техниках: графитным и цветными карандашами, пастелью, акварелью, акрилом и маслом. Часть картин он передавал семье через сотрудников российского посольства в Вашингтоне, что-то раздал, а некоторые произведения были утрачены. На выставке в Пекине представлено более 50 работ Бута — портреты близких, героев советского кино, легендарных летчиков, изображения самолетов и российских пейзажей.

Ранее Бут рассказал, что американские заключенные ущемлены в правах и поэтому выборы в тюрьмах не проводятся. По его словам, некоторые заключенные лишаются как права голосовать на выборах и после выхода на свободу, так и доступа к каким-либо социальным выплатам.

тюрьмы
Виктор Бут
заключенные
живопись
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.