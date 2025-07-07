«Эмоциональная подпитка»: Бут рассказал, как выстоял в американской тюрьме Виктор Бут заявил, что живопись спасала его в американской тюрьме

Российский бизнесмен Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, рассказал ТАСС, что именно живопись помогла ему сохранить душевные силы в заключении. Выставка его работ «Берег мой тонкой линией» открылась в пекинском Государственном международном выставочном центре «Миллениум».

В замкнутом пространстве, где небо видишь через колючую проволоку, вдалеке от родины, где никто не говорит по-русски, где возможность поговорить с близкими по телефону бывала раз в две недели — минут пятнадцать, — необходима эмоциональная подпитка, нужно было найти для себя иной мир, другую реальность, — поделился Бут.

В тюрьме существовала программа, позволявшая заключенным приобретать художественные принадлежности — карандаши, краски и бумагу. За годы заключения Бут создал около 300 работ в разных техниках: графитным и цветными карандашами, пастелью, акварелью, акрилом и маслом. Часть картин он передавал семье через сотрудников российского посольства в Вашингтоне, что-то раздал, а некоторые произведения были утрачены. На выставке в Пекине представлено более 50 работ Бута — портреты близких, героев советского кино, легендарных летчиков, изображения самолетов и российских пейзажей.

Ранее Бут рассказал, что американские заключенные ущемлены в правах и поэтому выборы в тюрьмах не проводятся. По его словам, некоторые заключенные лишаются как права голосовать на выборах и после выхода на свободу, так и доступа к каким-либо социальным выплатам.