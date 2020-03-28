https://static.news.ru/photo/4f7a468a-7194-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян из-за пандемии коронавируса нового типа. У них подозревают COVID-19, передают представители Роспотребнадзора. Накануне показатель составлял 166 739 граждан.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 273 426 человек, по состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человек, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, более 30 тысяч скончались, около 145 тысяч выздоровели. В России 1271 случай инфекции, 65 человек выписаны из больницы.

29 марта 2020 года стало известно, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

Он отметил, что если гражданин не дорожит своим здоровьем, то он обязан подумать о других. Мэр добавил, что при необходимости власти столицы готовы увеличить в полтора-два раза количество волонтёров, которые оказывают помощь горожанам старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские детские сады и школы в период с 30 марта по 3 апреля организуют дежурные группы для детей, чьи родители должны выходить на работу во время карантина.