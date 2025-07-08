«Получили взбучку»: Трамп рассказал, что убедило Иран пойти на переговоры

Удары США по ядерным объектам Ирана убедили республику пойти на переговоры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом глава Белого дома не уточнил, когда пройдет встреча представителей Вашингтона и Тегерана, но отметил, что об этом «можно узнать завтра», передает Times of Israel.
Мы запланировали переговоры с Ираном, и теперь они хотят поговорить после того, как получили взбучку, — сказал Трамп.
8 июля спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между США и Ираном, скорее всего, пройдут на следующей неделе. Трамп в свою очередь подтвердил, что именно Тегеран инициировал запрос на эту встречу.
До этого высокопоставленные иранские чиновники в перехваченных переговорах выражали удивление относительно ограниченного масштаба американских ударов. По их словам, операция оказалась менее разрушительной, чем ожидалось.
Ранее в МИД Ирана предупредили Трампа, что путь к возможной сделке с Тегераном лежит через уважение к верховному лидеру страны. Непочтительные высказывания в адрес аятоллы Али Хаменеи абсолютно неприемлемы для Ирана и создают серьезное препятствие для диалога, подчеркнули в ведомстве.