Лифт в американской больнице убил местного хирурга

В больнице американского города Хьюстон 35-летний хирург Хитоши Никайдо погиб, когда его зажало дверями лифта, сообщает Mirror. Коллега врача 20 минут провела в кабине с его телом, пока ее не вытащили пожарные.

Трагедия случилась в госпитале святого Иосифа, лифт внезапно закрылся, когда туда заходил Никайдо, и, зажав его плечи, начал движение. В результате мужчине оторвало голову. Свидетелем происшествия стала сотрудница медучреждения, которой потребовалась медицинская помощь после пережитого шока.

Расследование выявило, что причиной аварии стал лишний провод в системе управления лифтом №14. Главный инспектор Рон Стил обнаружил 22 нарушения в обслуживании, а ежегодная проверка оказалась просрочена на месяц.

Погибший врач был уроженцем Японии, переехавшим в США в детстве. Он окончил Техасский университет в 2003 году и пошел по стопам отца, став хирургом.

Отмечается, что по статистике, в США лифты ежегодно становятся причиной около 30 смертей. Однако эксперты указывают, что риск получить травму на лестнице все же выше, чем в лифте, сказано в материале.

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