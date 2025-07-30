Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 12:13

Лифт в американской больнице убил местного хирурга

Mirror: в США лифт оторвал голову хирургу из-за технической неисправности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В больнице американского города Хьюстон 35-летний хирург Хитоши Никайдо погиб, когда его зажало дверями лифта, сообщает Mirror. Коллега врача 20 минут провела в кабине с его телом, пока ее не вытащили пожарные.

Трагедия случилась в госпитале святого Иосифа, лифт внезапно закрылся, когда туда заходил Никайдо, и, зажав его плечи, начал движение. В результате мужчине оторвало голову. Свидетелем происшествия стала сотрудница медучреждения, которой потребовалась медицинская помощь после пережитого шока.

Расследование выявило, что причиной аварии стал лишний провод в системе управления лифтом №14. Главный инспектор Рон Стил обнаружил 22 нарушения в обслуживании, а ежегодная проверка оказалась просрочена на месяц.

Погибший врач был уроженцем Японии, переехавшим в США в детстве. Он окончил Техасский университет в 2003 году и пошел по стопам отца, став хирургом.

Отмечается, что по статистике, в США лифты ежегодно становятся причиной около 30 смертей. Однако эксперты указывают, что риск получить травму на лестнице все же выше, чем в лифте, сказано в материале.

Ранее в Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что авария на «трассе смерти» в Ярковском районе унесла жизнь 44-летнего мужчины. По предварительным данным, происшествие случилось на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, известной из-за огромного количества ДТП.

До этого в селе Старые Бурасы Саратовской области 13-летний подросток вместе с 14-летним товарищем сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Автомобиль Lada Priora вылетел с дороги и влетел в дерево, пассажир погиб.

США
больницы
лифты
смерти
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К признанию Палестины призвали 15 западных стран
В NASA предсказали самое длинное солнечное затмение с начала века
Врач объяснила, когда низкий пульс становится опасным
Как отстирать сложные пятна: проверенные методы
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
День рождения панды Диндин с бамбуковым тортом попал на видео
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.