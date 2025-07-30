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30 июля 2025 в 11:27

Авария на «трассе смерти» унесла жизнь мужчины

Мужчина погиб в аварии на трассе в Тюменской области

Фото: t.me/gibdd72

Авария на «трассе смерти» в Ярковском районе Тюменской области унесла жизнь 44-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, происшествие случилось на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, известной из-за огромного количества ДТП.

Житель Тюменского района погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, — сказано в сообщении.

По данным полиции, автомобиль KIA на мокрой дороге влетел в ограждение и опрокинулся. В результате 45-летний водитель получил травмы, а его пассажир погиб.

Ранее в Гусиноозерске в Бурятии 15-летний подросток за рулем питбайка сбил 73-летнюю женщину. ДТП произошло во дворе на улице Пушкина. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали.

Между тем в селе Старые Бурасы Саратовской области 13-летний подросток вместе с 14-летним товарищем сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Автомобиль Lada Priora вылетел с дороги и влетел в дерево, пассажир погиб.

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