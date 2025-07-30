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30 июля 2025 в 11:41

В Госдуме назвали причину нетерпеливости Трампа по поводу ультиматума РФ

Депутат Чепа: Трамп нетерпелив из-за обещания остановить украинский конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп нетерпелив из-за обещания остановить украинский конфликт, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что после истечения срока ультиматума возможны санкции, но их эффективность вызывает сомнения. По его словам, США могут столкнуться с негативными последствиями собственных ограничительных мер.

По истечении срока ультиматума Трампа России могут быть попытки введения каких-то санкций, но эти санкции, хотя некоторые американские эксперты говорят, что просчитаны, нанесут ущерб США. И работать они не будут в том виде, в котором рассчитывают американцы. Почему Трамп нетерпелив? Потому что мы помним, что еще во время предвыборной кампании он заявлял, что в течение одного дня остановит конфликт на Украине, — пояснил Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия намерена устранить коренные причины кризиса, в возникновении которого виноваты США и их союзники по НАТО. По его словам, Трамп неоднократно заявлял о своей миротворческой миссии, однако до сих пор не смог повлиять на ход конфликта на Украине.

Для РФ главное — искоренить те причины, которые привели к конфликту на Украине. К созданию этих причин причастны в том числе и США, так же, как и их партнеры по НАТО. Сегодня Трамп уже заявляет, что во время своего правления остановил четыре военных конфликта. И этот конфликт на Украине для него один из главных конфликтов, который он пытается остановить, — резюмировал Чепа.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что пошлины, которые Трамп обещал ввести против партнеров Москвы, если не будет выполнен его ультиматум о прекращении огня на Украине, не окажут влияния на экспортные объемы России. По его словам, Вашингтон сделает большое количество исключений как для стран, так и для категорий товаров.

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