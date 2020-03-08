https://static.news.ru/photo/d88ece5e-61ff-11ea-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 70 тысяч заключённых иранских тюрем были выпущены на свободу в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил глава судебной власти Исламской республики Ибрахим Раиси.

Он пояснил, что освобождение осуждённых является временным, но не уточнил сроки их возвращения в исправительные учреждения.

По словам чиновника, заключённые будут оставаться на свободе до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу, сообщает агентство Mizan Online.

Ранее NEWS.ru писал, что иранские власти отказались от предложенной США помощи в борьбе с коронавирусом. Президент страны Хасан Рухани обвинил Вашингтон во лжи и призвал отменить санкции в отношении лекарств, а также извиниться перед иранцами.