Около 70 тысяч заключённых иранских тюрем были выпущены на свободу в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил глава судебной власти Исламской республики Ибрахим Раиси.
Он пояснил, что освобождение осуждённых является временным, но не уточнил сроки их возвращения в исправительные учреждения.
По словам чиновника, заключённые будут оставаться на свободе до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу,
Ранее NEWS.ru писал, что иранские власти отказались от предложенной США помощи в борьбе с коронавирусом. Президент страны Хасан Рухани обвинил Вашингтон во лжи и призвал отменить санкции в отношении лекарств, а также извиниться перед иранцами.
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