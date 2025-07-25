Москвичи оказались забаррикадированы из-за обрушения потолка в подъезде Четыре квартиры на востоке Москвы были заблокированы из-за обрушившегося потолка

Потолок обрушился в подъезде жилого дома на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате жильцы четырех квартир оказались забаррикадированы и не могли самостоятельно выйти наружу. На место происшествия прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Согласно публикации, помощь медиков не понадобилась, поскольку никто из жильцов не пострадал. На опубликованных кадрах видны последствия обрушения потолка. В результате подъезд завалило обломками. В ролике также можно заметить, что с потолка свисают вырванные провода.

Никто не пострадал, но последствия выглядят жутко, — отметил один из жильцов.

Ранее в Амурской области произошла авария на объекте электроэнергетики из-за мощного ветра. В результате без электричества осталась 81 тысяча человек. Речь идет о жителях городов Белогорска, Свободного и Ромненского, Белогорского муниципальных округов.

До этого в Москве затопило торговый центр «Кунцево» на Ельнинской улице. Причиной оказался мощный ливень, обрушившийся на город. Вода хлынула с крыши через потолок, затопив этажи.