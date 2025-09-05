Нотариус предупредил покупателей подаренной квартиры о «вечных жителях» Нотариус Сагин: даритель квартиры может остаться в ней даже после продажи

При покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными, рассказал нотариус Александр Сагин в комментарии RT. Он уточнил, что при таких сделках может сохраняться право проживания за прежним владельцем. Судебная практика признает такие условия действительными и оставляет их в силе.

Поэтому, покупая жилье, которое владелец получил в подарок, стоит быть внимательным. Не исключено, что к подарку прилагался «вечный житель». При удостоверении сделки нотариус проверяет документы, где это должно быть отражено, — объяснил эксперт.

Нотариус также напомнил, что закон не запрещает продавать подаренное жилье сразу после регистрации права собственности. При этом существуют налоговые обязательства, если не выждать определенный срок.

Для тех, кто получил квартиру от близких родственников, срок составляет три года. Для остальных — пять лет, — уточнил он.

По словам Сагина, при оформлении дарственной нотариусы проверяют данные из различных ведомств. Также оценивается состояние дарителя, в том числе не подвергается ли он давлению.

Эксперт добавил, что отменить сделку дарения можно только по очень веским причинам. Конфликт между дарителем и получателем имущества не является основанием для возврата собственности.

Забрать подарок обратно из-за испорченных отношений нельзя. Основанием может быть покушение на жизнь дарителя или риск утраты имущества, — объяснил специалист.

Ранее юрист Петр Гусятников сообщил, что арендаторы имеют право зарегистрировать в жилье несовершеннолетних детей и выписать их можно только через суд. По его словам, это позволит проживать в квартире и одному из родителей ребенка.