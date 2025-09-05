Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:13

Нотариус предупредил покупателей подаренной квартиры о «вечных жителях»

Нотариус Сагин: даритель квартиры может остаться в ней даже после продажи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными, рассказал нотариус Александр Сагин в комментарии RT. Он уточнил, что при таких сделках может сохраняться право проживания за прежним владельцем. Судебная практика признает такие условия действительными и оставляет их в силе.

Поэтому, покупая жилье, которое владелец получил в подарок, стоит быть внимательным. Не исключено, что к подарку прилагался «вечный житель». При удостоверении сделки нотариус проверяет документы, где это должно быть отражено, — объяснил эксперт.

Нотариус также напомнил, что закон не запрещает продавать подаренное жилье сразу после регистрации права собственности. При этом существуют налоговые обязательства, если не выждать определенный срок.

Для тех, кто получил квартиру от близких родственников, срок составляет три года. Для остальных — пять лет, — уточнил он.

По словам Сагина, при оформлении дарственной нотариусы проверяют данные из различных ведомств. Также оценивается состояние дарителя, в том числе не подвергается ли он давлению.

Эксперт добавил, что отменить сделку дарения можно только по очень веским причинам. Конфликт между дарителем и получателем имущества не является основанием для возврата собственности.

Забрать подарок обратно из-за испорченных отношений нельзя. Основанием может быть покушение на жизнь дарителя или риск утраты имущества, — объяснил специалист.

Ранее юрист Петр Гусятников сообщил, что арендаторы имеют право зарегистрировать в жилье несовершеннолетних детей и выписать их можно только через суд. По его словам, это позволит проживать в квартире и одному из родителей ребенка.

квартиры
покупки
жильё
подарки
жильцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Пьяный пациент сбежал из больницы, прикинувшись врачом
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.