«Указ — прививать от COVID всех»: странности вакцинации детей в Москве

Накануне 1 сентября врачи московских поликлиник атаковали родителей школьников, настойчиво уговаривая их вакцинировать детей. С подобными звонками столкнулись сразу несколько столичных жителей. В июне в Москве начались официальные испытания «Спутника V» на подростках старше 12 лет, но, по словам некоторых врачей, скоро прививки от ковида «станут обязательными» для детей и привиться лучше сейчас, когда ребёнку проведут полное обследование, поскольку потом «тщательного наблюдения не будет».

Один из первых участников исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков Екатерина Чеснокова/РИА Новости

NEWS.ru побеседовал с этими врачами (аудиозапись есть в редакции), а также обратился за комментариями на горячую линию по коронавирусу, в департамент здравоохранения Москвы, чтобы узнать, корректно ли доктора доносят информацию о вакцинации подростков и обязаны ли родители соглашаться делать детям прививку «Спутником V» сейчас.

«Сейчас детей полностью обследуют, потом такого не будет»

Звонки столичных врачей застали родителей врасплох: ещё не все взрослые решились поставить себе прививку от коронавируса, а тут их уже убеждают в необходимости вакцинировать детей старше 12 лет. Согласно опросам, больше половины россиян не готовы делать своему ребёнку прививку от ковида.

Официального объявления о начале массовой вакцинации детей московские власти пока не делали. Тем не менее врачи убеждают родителей: сейчас лучшее время, чтобы пройти вакцинацию от ковида. При этом они ссылаются на некий указ Минздрава, который якобы обязывает поликлиники столицы начать делать маленьким москвичам прививки против COVID.

Указ Минздрава — начинать прививать всех детей, которые подлежат вакцинации. Сейчас, грубо говоря, всё добровольно, вас от и до будут обследовать. Если у детей нет антител к ковиду и противопоказаний к вакцинации, с 12 лет их начинают прививать, — сообщают родителям врачи.

Доктора всячески подчёркивают преимущества вакцинации детей именно сейчас. Они обещают, что полное обследование подростков, чьи родители дадут на это согласие, проведут «прямо в поликлинике, отдельно от других». Диспансеризация, обещают врачи, «займёт где-то месяц, может, и меньше», после чего ребёнок получит двухкомпонентную вакцину «Спутник V» — точно такую, которую колют взрослым, с интервалом в 21 день.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что это — начало массовой вакцинации детей в Москве или испытания «Спутника V» на подростках?

На прямой вопрос о том, является ли нынешнее предложение о вакцинации детей частью начавшихся в июне испытаний «Спутника V» на подростках, врач ДГП № 86 ответила отрицательно. По её словам, пока кампания по вакцинации детей носит рекомендательный характер, а вскоре прививка от коронавируса станет обязательной.

Это не испытания, это клиническое исследование. Испытания — это если бы мы без обследования, без ничего всех подряд бы отправляли (на прививку. — NEWS.ru). А так мы отправляем только тех, кто подлежит по здоровью. Плацебо там уже не колют. В любом случае сейчас это идёт как пробная (вакцинация. — NEWS.ru), потом это будет обязательно. Просто сейчас детей полностью обследуют, а после такого тщательного наблюдения не будет, — объясняет доктор.

С вопросом о том, существует ли указ Минздрава России о начале вакцинации детей старше 12 лет и что родителям следует отвечать врачам, которые убеждают их в необходимости сделать подросткам прививку от ковида, NEWS.ru обратился на горячую линию по коронавирусу.

Об указе о начале вакцинации детей в Москве нам ничего не известно. Советуем родителям не реагировать на такие предложения, — ответил нам оператор.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы NEWS.ru сообщили, что в настоящее время вакцинация детей в городе проводится исключительно на добровольной основе.

В данный момент проходит исследование вакцины для подростков, которое началось только после получения данных об эффективности, иммуногенности и безопасности «Спутника V» у взрослых. Решение об участии в исследовании принимается добровольно, кроме того, родители подписывают согласие на участие ребёнка в исследовании, и только после этого он может проходить обследования, — рассказали в депздраве.

В ведомстве отметили, что исследования вакцины от коронавируса для детей «одобрены Минздравом РФ и Московским городским независимым этическим комитетом». Для наблюдения за исследованием сформирован независимый комитет по мониторингу данных, в который входят ведущие специалисты-педиатры.

Как испытывают «Спутник V» на подростках

По условиям испытаний, после введения первого и второго компонентов подростки в течение трёх дней должны находиться в стационаре в изолированном боксе. Затем дети должны будут несколько раз сдать анализы. Кроме того, подростки обязаны вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, их самочувствие контролируют по телефону врачи. К участию в исследовании допускаются только те школьники, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний к препарату. Временным противопоказанием может стать перенесённое ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до «Спутника V».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В России исследование для подростков стало заключительным этапом, а в Европе проводить исследование для подростков начали ещё год назад параллельно с проведением взрослого исследования. Сейчас это уже стало мировой тенденцией: педиатрический план разрабатывается одновременно со взрослыми исследованиями. Несмотря на то что дети болеют реже, чем взрослые, говорить о безобидности коронавируса для детей нельзя, — подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

Надо ли делать детям прививку от коронавируса?

В беседе с NEWS.ru президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский усомнился в своевременности испытаний вакцины на детях.

Я напоминаю недавнее заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что результаты исследований «Спутника V» на взрослых будут опубликованы ближе к октябрю. Как можно начинать испытывать вакцину на детях, пока мы не знаем, как препарат влияет на взрослых? — задаётся вопросом Саверский.

Эксперт не исключает, что врачи могут намеренно путать родителей в вопросе вакцинации детей.

У них есть план по числу детей, которые должны быть задействованы. Будут ли они его выполнять и каким именно способом — это уже вопрос профессионализма и совести каждого врача, — заключил президент «Лиги защиты пациентов».

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать детей от ковида. Однако позицию ВОЗ разделяют далеко не все специалисты, вопрос о необходимости и безопасности вакцинации подростков до сих пор остаётся спорным.