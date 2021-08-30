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«Указ — прививать от COVID всех»: странности вакцинации детей в Москве
Здоровье

«Указ — прививать от COVID всех»: странности вакцинации детей в Москве

Московские врачи убеждают родителей, что Минздрав издал указ о начале вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет, и уговаривают привить детей
17:00, 30 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Накануне 1 сентября врачи московских поликлиник атаковали родителей школьников, настойчиво уговаривая их вакцинировать детей. С подобными звонками столкнулись сразу несколько столичных жителей. В июне в Москве начались официальные испытания «Спутника V» на подростках старше 12 лет, но, по словам некоторых врачей, скоро прививки от ковида «станут обязательными» для детей и привиться лучше сейчас, когда ребёнку проведут полное обследование, поскольку потом «тщательного наблюдения не будет».

Один из первых участников исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростковОдин из первых участников исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростковЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

NEWS.ru побеседовал с этими врачами (аудиозапись есть в редакции), а также обратился за комментариями на горячую линию по коронавирусу, в департамент здравоохранения Москвы, чтобы узнать, корректно ли доктора доносят информацию о вакцинации подростков и обязаны ли родители соглашаться делать детям прививку «Спутником V» сейчас.

«Сейчас детей полностью обследуют, потом такого не будет»

Звонки столичных врачей застали родителей врасплох: ещё не все взрослые решились поставить себе прививку от коронавируса, а тут их уже убеждают в необходимости вакцинировать детей старше 12 лет. Согласно опросам, больше половины россиян не готовы делать своему ребёнку прививку от ковида.

Официального объявления о начале массовой вакцинации детей московские власти пока не делали. Тем не менее врачи убеждают родителей: сейчас лучшее время, чтобы пройти вакцинацию от ковида. При этом они ссылаются на некий указ Минздрава, который якобы обязывает поликлиники столицы начать делать маленьким москвичам прививки против COVID.

Указ Минздрава — начинать прививать всех детей, которые подлежат вакцинации. Сейчас, грубо говоря, всё добровольно, вас от и до будут обследовать. Если у детей нет антител к ковиду и противопоказаний к вакцинации, с 12 лет их начинают прививать, — сообщают родителям врачи.

Доктора всячески подчёркивают преимущества вакцинации детей именно сейчас. Они обещают, что полное обследование подростков, чьи родители дадут на это согласие, проведут «прямо в поликлинике, отдельно от других». Диспансеризация, обещают врачи, «займёт где-то месяц, может, и меньше», после чего ребёнок получит двухкомпонентную вакцину «Спутник V» — точно такую, которую колют взрослым, с интервалом в 21 день.

«Указ — прививать от COVID всех»: странности вакцинации детей в МосквеСергей Булкин/NEWS.ru

Что это — начало массовой вакцинации детей в Москве или испытания «Спутника V» на подростках?

На прямой вопрос о том, является ли нынешнее предложение о вакцинации детей частью начавшихся в июне испытаний «Спутника V» на подростках, врач ДГП № 86 ответила отрицательно. По её словам, пока кампания по вакцинации детей носит рекомендательный характер, а вскоре прививка от коронавируса станет обязательной.

Это не испытания, это клиническое исследование. Испытания — это если бы мы без обследования, без ничего всех подряд бы отправляли (на прививку. — NEWS.ru). А так мы отправляем только тех, кто подлежит по здоровью. Плацебо там уже не колют. В любом случае сейчас это идёт как пробная (вакцинация. — NEWS.ru), потом это будет обязательно. Просто сейчас детей полностью обследуют, а после такого тщательного наблюдения не будет, — объясняет доктор.

С вопросом о том, существует ли указ Минздрава России о начале вакцинации детей старше 12 лет и что родителям следует отвечать врачам, которые убеждают их в необходимости сделать подросткам прививку от ковида, NEWS.ru обратился на горячую линию по коронавирусу.

Об указе о начале вакцинации детей в Москве нам ничего не известно. Советуем родителям не реагировать на такие предложения, — ответил нам оператор.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы NEWS.ru сообщили, что в настоящее время вакцинация детей в городе проводится исключительно на добровольной основе.

В данный момент проходит исследование вакцины для подростков, которое началось только после получения данных об эффективности, иммуногенности и безопасности «Спутника V» у взрослых. Решение об участии в исследовании принимается добровольно, кроме того, родители подписывают согласие на участие ребёнка в исследовании, и только после этого он может проходить обследования, — рассказали в депздраве.

В ведомстве отметили, что исследования вакцины от коронавируса для детей «одобрены Минздравом РФ и Московским городским независимым этическим комитетом». Для наблюдения за исследованием сформирован независимый комитет по мониторингу данных, в который входят ведущие специалисты-педиатры.

Как испытывают «Спутник V» на подростках

По условиям испытаний, после введения первого и второго компонентов подростки в течение трёх дней должны находиться в стационаре в изолированном боксе. Затем дети должны будут несколько раз сдать анализы. Кроме того, подростки обязаны вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, их самочувствие контролируют по телефону врачи. К участию в исследовании допускаются только те школьники, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний к препарату. Временным противопоказанием может стать перенесённое ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до «Спутника V».

«Указ — прививать от COVID всех»: странности вакцинации детей в МосквеЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

В России исследование для подростков стало заключительным этапом, а в Европе проводить исследование для подростков начали ещё год назад параллельно с проведением взрослого исследования. Сейчас это уже стало мировой тенденцией: педиатрический план разрабатывается одновременно со взрослыми исследованиями. Несмотря на то что дети болеют реже, чем взрослые, говорить о безобидности коронавируса для детей нельзя, — подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

Надо ли делать детям прививку от коронавируса?

В беседе с NEWS.ru президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский усомнился в своевременности испытаний вакцины на детях.

Я напоминаю недавнее заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что результаты исследований «Спутника V» на взрослых будут опубликованы ближе к октябрю. Как можно начинать испытывать вакцину на детях, пока мы не знаем, как препарат влияет на взрослых? — задаётся вопросом Саверский.

Эксперт не исключает, что врачи могут намеренно путать родителей в вопросе вакцинации детей.

У них есть план по числу детей, которые должны быть задействованы. Будут ли они его выполнять и каким именно способом — это уже вопрос профессионализма и совести каждого врача, — заключил президент «Лиги защиты пациентов».

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать детей от ковида. Однако позицию ВОЗ разделяют далеко не все специалисты, вопрос о необходимости и безопасности вакцинации подростков до сих пор остаётся спорным.

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