Врач призвал ускорить разработку вакцины от COVID для детей

Процесс создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей моложе 12 лет необходимо ускорить. Об этом заявил координатор научно-технического комитета при правительстве Италии, президент Высшего совета здравоохранения (Css) Франко Локателли, слова которого приводит «Парламентская газета».

Врач выразил надежду, что вопрос с детскими прививками решится до конца ноября. Локателли констатировал, что в Италии за время пандемии от коронавируса умерли 28 детей, 13 из которых были моложе 10 лет.

Итальянское педиатрическое сообщество, как и американское, положительно смотрит на вакцинацию детей от COVID-19, — подчеркнул медик.

По последним данным, сейчас в Италии насчитывается более 18 тысяч носителей коронавируса. За прошедшие сутки было выявлено 6968 новых случаев заболевания.

Ранее руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил, что версию заражения нулевого пациента в уханьской лаборатории или при полевых исследованиях в Китае нельзя исключать.