Появились новые данные о вспышке COVID в Ухани

Версию заражения нулевого пациента в уханьской лаборатории или при полевых исследованиях в Китае нельзя исключать. Об этом заявил датский учёный, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек в эфире телеканала TV 2.

По его мнению, возможно, что пандемия началась с заражения человека летучей мышью. Одна из популярных гипотез состоит в том, что нулевой пациент мог заразиться в полевых условиях при взятии проб.

Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами, — сказал Эмбарек.

Специалист добавил, что пока эксперты не нашли точной причины распространения коронавируса и продолжают работать сразу с несколькими гипотезами.

Ранее стало известно, что в ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Чиновники не смогли точно определиться, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии или он перешёл к людям естественным образом от животных.