Разведка США не смогла установить точную причину происхождения COVID

В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом сообщил телеканал CNN.
Как
По словам одного из источников, который знаком с подготовленными материалами, в настоящее время в отчёте «нет ничего из ряда вон выходящего». Но не исключено, что данные могут значительно измениться. На это у разведслужб есть время до конца августа.
Ранее стало известно, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка.