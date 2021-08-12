Разведка США не смогла установить точную причину происхождения COVID

В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как сообщается , разведслужбы уже имеют предварительную версию отчёта, который в данный момент проходит проверку. Однако чиновники не смогли точно определиться, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии или он перешёл к людям естественным образом от животных. В этом вопросе их мнения разошлись.

По словам одного из источников, который знаком с подготовленными материалами, в настоящее время в отчёте «нет ничего из ряда вон выходящего». Но не исключено, что данные могут значительно измениться. На это у разведслужб есть время до конца августа.

Ранее стало известно, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка.