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Разведка США не смогла установить точную причину происхождения COVID

08:36, 12 августа 2021
Разведка США не смогла установить точную причину происхождения COVID Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
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В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как сообщается, разведслужбы уже имеют предварительную версию отчёта, который в данный момент проходит проверку. Однако чиновники не смогли точно определиться, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии или он перешёл к людям естественным образом от животных. В этом вопросе их мнения разошлись.

По словам одного из источников, который знаком с подготовленными материалами, в настоящее время в отчёте «нет ничего из ряда вон выходящего». Но не исключено, что данные могут значительно измениться. На это у разведслужб есть время до конца августа.

Ранее стало известно, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка.

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