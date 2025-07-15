Востоковед оценил варианты помощи России от Китая

Россия может увеличить товарооборот с Китаем и воспользоваться высокотехнологичными поставками, но для этого надо развивать инфраструктуру Дальнего Востока и строить цифровую экономику, сказал в разговоре с NEWS.ru востоковед, доктор экономических наук Андрей Островский. По его словам, Пекин может помочь в этом Москве, так как подобная помощь отмечалась в резолюции недавнего совещания Шанхайской организации сотрудничества.

Мы должны четко определиться, что мы от Китая можем взять. Но начинать надо с цифровой экономики, тем более что на недавнем совещании Шанхайской организации сотрудничества как раз обсуждался этот вопрос. Потому что, если мы развиваем цифровую экономику, то, по сути дела, уходим от контроля за нашими банками со стороны Соединенных Штатов, со стороны их Федеральной Резервной Системы. У нас пока основная проблема — то, что через американскую ФРС идет контроль за всеми транзакциями. Это касается не только России, но и других стран-членов ШОС и БРИКС, — пояснил Островский.

Он также отметил, что для увеличения товарооборота с Китаем необходимо развивать инфраструктуру российского Дальнего Востока, в частности, — строить мосты и дороги, погранпереходы, товарные базы. А также активизировать транспортные коридоры Приморье-1, Приморье-2, и поставки по ним.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы Вашингтона в адрес России и ее торговых партнеров, заявил, что Китай категорически не поддерживает какие-бы то ни было односторонние санкции и экстерриториальную юрисдикцию.