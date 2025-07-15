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15 июля 2025 в 14:54

В Китае ответили на угрозы Трампа в адрес России и ее партнеров

МИД Китая: Пекин выступает против санкций США в отношении Москвы и ее партнеров

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Китай категорически не поддерживает какие-бы то ни было односторонние санкции и экстерриториальную юрисдикцию, заявил в ходе брифинга представитель МИД КНР Линь Цзянь. Так в Пекине прокомментировали угрозы Вашингтона в адрес России и ее торговых партнеров.

Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, — сказал Линь Цзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что заявление Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ. Косачев отметил, что если Трамп действительно хотел сказать только то, что прозвучало по поводу Украины, то пока все ограничилось лишь свистком, а науськивания сенатора США Линдси Грэма остались в значительной степени продуктом его воспаленного воображения.

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