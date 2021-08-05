СМИ: США получили генетические данные о происхождении коронавируса из Ухани

В настоящее время спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации собеседников CNN, изучаемый в данный момент «гигантский каталог» содержит в числе прочего генетические схемы, взятые из образцов вируса, изучавшихся в лаборатории в китайском городе Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2.

При этом СМИ не в курсе, когда и каким образом американские спецслужбы получили доступ к этой информации. Однако устройства, традиционно участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, обычно подключены к внешним облачным серверам. Как сообщает CNN, это не исключает вероятность, что устройства были взломаны.

Телеканалу также стало известно, что преобразование большого массива необработанных данных в полезную информацию связано с трудностями в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. По имеющимся данным, спецслужбы в своей работе полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий государственного Министерства энергетики.

Ещё одна проблема — поиск необходимых специалистов, благонадёжных учёных, способных интерпретировать данные генетического секвенирования и обладающих необходимыми знаниями в области китайского языка.

Очевидно, что есть учёные, которые прошли проверку на предмет безопасности <...>. Но говорящие на мандаринском, которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто учёные, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности, — сообщил один из собеседников телеканала.

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