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Детский омбудсмен назвала необходимой вакцинацию детей от COVID-19

11:49, 23 августа 2021
Детский омбудсмен назвала необходимой вакцинацию детей от COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко считает необходимым прививать детей от COVID-19, пишет «Сиб.фм».

По мнению Болтенко, вакцинация несовершеннолетних нужна, но она должна быть добровольной. Она пояснила, что в настоящее время проходят испытания вакцины от коронавируса для детей 12–17 лет. Продлятся они ещё год, поэтому у родителей ещё есть время, чтобы взвесить все за и против, но они должны осознать необходимость прививок, подчеркнула омбудсмен.

Также, по её словам, те родители, которые выступают против вакцинации, подвергают своих детей опасности и впоследствии будут нести ответственность за их здоровье.

Как сообщалось, в Новосибирской области прошли одиночные пикеты против тотальной вакцинации. Новосибирцы опасаются, что школьников могут начать заставлять прививаться от коронавируса.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в настоящее время нет никаких оснований говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины.

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