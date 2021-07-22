Педиатр объяснила, каким детям нужны прививки от коронавируса

Вакцинировать от коронавируса необходимо детей, наиболее уязвимых по возрасту, состоянию здоровья или получающих особую терапию. Об этом «МИР 24» рассказала академик РАН, президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист детства Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова.

Она подчеркнула, что вакцинация должна проходить с учётом приоритетности. Так, например, необходимо прививать детей, получающих иммуносупрессивную терапию, которая угнетает иммунный ответ и делает их более восприимчивыми к любой инфекции.

По словам педиатра, вероятней всего, сейчас в приоритете будет вакцинация подростков от 15 до 17 лет, поскольку они активно вовлечены в социальную жизнь.

В настоящее время в России продолжаются испытания вакцины для детей. По мнению главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, прививать их от коронавируса могут начать в сентябре. Первыми вакцинацию пройдут подростки 12–17 лет, затем — дети в возрасте от восьми лет.

Ранее уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова подчеркнула, что вакцинация детей должна проходить исключительно с согласия родителей.