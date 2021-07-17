Свыше половины россиян заявили о неготовности прививать детей от COVID

Более половины россиян (69%) не готовы отвести на вакцинацию от коронавируса своих детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, опубликованные РБК.

Категорически отрицательно на вопрос о вакцинации ответили 37% респондентов и ещё 32% заявили, что скорее не готовы привить своего ребёнка.

Однозначно положительно ответили 8% опрошенных и 23% заявили, что, скорее всего, отведут на вакцинацию своих детей.

В большей степени о готовности привить детей говорили те родители, которые сами прошли процедуру вакцинации (47%). Кроме того, в пользу прививки ребёнка чаще высказывались отцы, чем матери: 36% и 24% соответственно.

Опрос проводился во всех округах страны. В нём участвовали 500 родителей детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В России продолжаются испытания вакцины для детей. По мнению главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, прививать их от коронавируса могут начать в сентябре. Первыми вакцинацию пройдут подростки 12–17 лет, затем — дети в возрасте от восьми лет.

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова подчеркнула, что вакцинация детей должна проходить исключительно с согласия родителей.