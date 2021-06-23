ВОЗ изменила мнение по вакцинации детей от COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводам, что детей и подростков пора также привить от COVID-19. Учёные опубликовали новые рекомендации на сайте организации.

При этом ВОЗ напомнила, что дети и подростки переносят коронавирус в более лёгкой форме. Но это значит лишь то, что их можно вакцинировать не в первую очередь.

Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медработников, — говорится в документе.

До этого в организации говорили о недостаточности данных по использованию вакцин для детей.

Людям старше 18 лет ВОЗ рекомендует перед прививкой проконсультироваться с врачом, если у них ослабленная иммунная система, есть тяжёлые аллергии, в том числе на какой-то из компонентов вакцины. Также с осторожностью нужно относиться к прививке беременным женщинам и кормящим мамам.

Ранее российский медиаменеджер Маргарита Симоньян призналась, что у неё самой очень много приятелей, знакомых, родственников, коллег, друзей, которые каждый день рассказывают ей, что медработники отговаривают их прививаться.