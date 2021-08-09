Вирусолог отверг необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

В настоящее время нет никаких оснований говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют всё равно принципиально легче, — сказал Максютов.

При этом вирусолог отметил, что иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса всё же надо, поскольку новые штаммы могут оказаться чувствительными и для молодых организмов.

Ранее стало известно, что Минобрнауки не станет требовать от студентов обязательной вакцинации.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что студентам, несмотря на добровольность процедуры, все же рекомендуется привиться.

В настоящее время вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Для этого используются четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».