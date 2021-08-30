РФ направила Великобритании заявку на признание российской вакцины от COVID

Россия обсуждает с Великобританией возможное признание сертификатов о вакцинации: Москва направила Лондону заявку на признание российской вакцины от COVID. Речь идёт о препарате «Спутник V», сообщил ТАСС директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Эта тема обсуждается, — сказал он журналистам.

Сейчас «Спутник V» одобрили для срочного применения в 69 государствах с населением свыше 3,7 млрд человек. «Спутник Лайт» после регистрации 6 мая в РФ зарегистрировали в Анголе, Венесуэле, Казахстане, Никарагуа, Палестине, Бахрейне, на Маврикии и в Киргизии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает одобрить российскую вакцину к середине сентября. В настоящее время организация проводит юридические процедуры по «Спутнику V». Специалисты начали анализировать этот препарат на предмет включения в портфель механизма COVAX.

По последним данным, число новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 18 325, до 6 901 152. За сутки в стране выздоровели 14 180 человек, а всего перенесли коронавирус и вылечились от его последствий за время пандемии 6 162 430 пациентов. Касательно статистики смертности, за прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и его осложнений скончались 792 человека. Всего жертвами пандемии стали 182 429 россиян.