В ВОЗ назвали сроки одобрения «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» к середине сентября. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, слова которой приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что в настоящее время организация проводит юридические процедуры по «Спутнику V». Специалисты начали анализировать этот препарат на предмет включения в портфель механизма COVAX.

По срокам мы пока не знаем, когда будет завершён процесс, но мы рассчитываем, что это произойдёт в середине сентября, — подчеркнула Симао.

На данный момент российский препарат «Спутник V» зарегистрирован в 67 государствах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.

Ранее директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность применения вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в России ровно год назад, и назвал её преимущества. За это время были сняты определённые ограничения для онкобольных, препарат был разрешён для применения беременным и пожилым.