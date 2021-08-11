Глава НИЦ Гамалеи оценил эффективность «Спутника V» за год

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность применения вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в России ровно год назад. За это время были сняты определённые ограничения для онкобольных, препарат был разрешён для применения беременным и пожилым, пишут «Известия».

По словам Гинцбурга, созданная конструкция вакцины оказалась на сегодня наиболее оптимальной и высокоэффективной. Оправдала себя и вакцинация двумя векторными компонентами.

Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, а просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus — ближневосточный синдром, вызвавший пандемию в 2012–2013 годах), который был у нашей команды, — пояснил учёный.

Главное преимущество российской вакцины — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках и детях. Детская вакцина будет зарегистрирована к 15 сентября.